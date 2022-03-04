Действующий мэр на связь не выходит: в Рубежном новый руководитель

4 марта 2022 , 17:16
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Действующий мэр Рубежного перестал выходить на связь. Именно поэтому глава Луганской ОВА назначил на должность нового человека.

Соответствующую информацию Сергей Гайдай обнародовал 4 марта. Это произошло на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Рубежном назначили нового мэра

Назначил Романа Власенко – главу Северодонецкой РГА – руководить Рубежным,
– заявил Сергей Гайдай.

Чиновник добавил, что причина нового назначения в том, что действующий мэр на связь не выходит.


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Автор: Діана Квасневська