Действующий мэр на связь не выходит: в Рубежном новый руководитель

Действующий мэр Рубежного перестал выходить на связь. Именно поэтому глава Луганской ОВА назначил на должность нового человека.

Соответствующую информацию Сергей Гайдай обнародовал 4 марта. Это произошло на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россияне знали о войне еще в январе: документы

В Рубежном назначили нового мэра

Назначил Романа Власенко – главу Северодонецкой РГА – руководить Рубежным,

– заявил Сергей Гайдай.

Чиновник добавил, что причина нового назначения в том, что действующий мэр на связь не выходит.



Как может действовать движение сопротивления оккупантам / Инфографика 24 канала

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