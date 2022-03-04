Відповідну інформацію Сергій Гайдай оприлюднив 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Рубіжному призначили нового мера

Призначив Романа Власенка – голову Сєвєродонецької РДА керувати Рубіжним,

– заявив Сергій Гайдай.

Посадовець додав, що причина нового призначення у тому, що діючий мер на зв'язок не виходить.



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