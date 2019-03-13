Действующий генерал Нацгвардии координировал действия силовиков в разгоне Майдана: расследование

В Шевченковском райсуде Киева продолжается слушание дела генерала Нацгвардии Владимира Гриняка. Силовика обвиняют в соучастии в организации умышленного убийства участников Евромайдана, препятствовании митингам и еще ряде преступлений. Правда, сам Гриняк считает, что дело против него сфальсифицировано.

По версии следствия, Гриняк координировал силовиков во время кровавых столкновений 18 февраля 2014 года. Однако после Майдана его не уволили, а повысили, да еще и назначили на руководящую должность в Нацгвардии, говорится в расследовании "Следствие.Инфо".

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Гриняк и 18 февраля 2014 года

Во время анализа видеозаписей тех событий, которые есть в свободном доступе и которые журналисты получили от собственных источников, в нескольких роликах они заметили похожего на Гриняка человека. Во время Революции достоинства он занимал должность заместителя начальника Департамента общественной безопасности МВД. Собственно это подразделение контролировало действия "беркутовцев" и других силовиков на митингах и акциях протеста.

Так, на одном из кадров Гриняк стоит рядом с заместителем начальника киевской милиции Петром Федчуком (после Евромайдана сбежал в Россию), который дает по рации указания подчиненным, генералом Внутренних войск Николаем Миколенко. Эти события происходили фактически перед наступлением силовиков на протестующих.



Гриняк (слева), Федчук (в центре) и Миколенко (справа)

В комментарии журналистам "Следствия.Инфо" Гриняк подтвердил, что на фото – именно он, однако на причастность к разгону протестующих возразил.

"Это я от Верховной Рады проходил. Я там жил и имел право ходить. Был ли я закрытым в клетке, вы хотите сказать? Я отношения к массовым мероприятиям никакого не имел", – убеждает действующий генерал Нацгвардии.

Еще на одной видеозаписи, снятой также 18 февраля, журналисты увидели Гриняка минимум в пяти разных местах в правительственном квартале рядом с силовиками. А на одном из кадров похожий на него мужчина держит в руке, вероятно, оружие. Кроме того, видно, как он бежит Крепостным переулком за грузовиком, за рулем которого сидит майдановец. Гриняк, со своей стороны, отказался комментировать этот эпизод.



18 февраля 2018 года: похожий на Гриняка мужчина, предположительно, с оружием бежит за машиной с майдановцем

Взаимоотношения Гриняка с МВД в феврале 2014 года

Гриняку объявили подозрение в конце 2016 года, однако суд отказался взять под стражу и отстранить от должности. Действующий генерал Нацгвардии не соглашается с обвинениями о нем. По словам Гриняка, во время трагических событий февраля 2014 года его фактически отстранили от выполнения обязанностей.

"Министр внутренних дел Захарченко за то, что я и моя семья вся стояла на Майдане, отстранил от каких-либо функциональных обязанностей. Вообще не допускал меня даже ни к каким совещаниям", – говорит он.

Однако журналисты сомневаются в правдивости его слов. Как пример они приводят поручения от 18 февраля, которым Гриняка назначили руководителем сводного отряда МВД.



Поручения от 18 февраля 2014 года о назначении Гриняка руководителем сводного отряда МВД

Также представители СМИ выяснили, что от самого утра до 16:00 18 февраля 2014 года станции телефонной связи фиксировали силовика в районе Институтской и прилегающих улиц.



Некоторые телефонные соединения Владимира Гриняка за 18 февраля 2014 года

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Согласно обнародованным данным, телефон Гриняка тогда был подключен более сотни раз, а четверть из них – общение с тогдашним заместителем министра внутренних дел Виктором Ратушняком, который после Майдана также сбежал из Украины. Остальные — в основном с коллегами по общественной безопасности МВД. Гриняк снова от комментариев отказался, отметив, что с заместителем министра говорил "о любви".

"В определенные моменты Гриняк был высшим руководителем, лицом с высшей должностью среди представителей милиции, которые осуществляли общее руководство, координацию "беркутовцев" и представителей Внутренних войск", — так прокомментировала роль Гриняка в событиях 18 февраля адвокат Евгения Закревская.

Дело Гриняка передали в суд в мае 2018 года, однако более чем за полгода судьи так и не смогли начать рассмотрение по существу. В зал слушаний периодически приходили группы мужчин, представляемые участниками Самообороны Майдана. Когда журналисты пытались задать вопросы Гриняку о событиях 18 февраля, они всячески препятствовали общению.

Гриняк уверяет, что во время Революции Достоинства помогал Майдану, в частности сообщал секретную информацию о планах силовиков и тогдашнего руководства МВД.

Никакой конкретной информации. Кому конкретно это сообщал, кто и как может это подтвердить? Когда мы попытались верифицировать эти данные... я лично принимала в этом участие, потому что это было очень важно и я не хотела, чтобы из-за каких-то недоразумений со следствием эту информацию потеряли. Но ничего такого Гриняк не предоставил, к сожалению,

— дала ответ на его слова Закревская.

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Расследование журналистов о причастности Владимира Гриняка к кровавым событиям на Майдане: видео

Почему произошла Революция Достоинства и когда пролилась первая кровь?В ноябре 2013 года люди начали собираться на главной площади Киева ради того, чтобы тогдашняя украинская власть во главе с президентом-беглецом Виктором Януковичем подписала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 23 ноября, за несколько дней до встречи в Вильнюсе, правительство "регионалов" неожиданно решило приостановить процесс подготовки к заключению этого соглашения. Это спровоцировало еще большие протесты со стороны населения, и во многих городах Украины появились первые Евромайданы. Митинги носили мирный характер, однако переломной стала ночь на 30 ноября, когда "беркутовцы" силой разогнали студентов. Кроме студентов, отстаивали свое право на лучшее будущее на Майдане футбольные фанаты, представители церкви и бизнеса, а также неравнодушные граждане из разных уголков Украины.



Еще одним событием, которое существенно повлияло на дальнейшие события, стало принятие 16 января 2014 года "диктаторских законов", которые криминализировали оппозицию и всех тех, кто протестовал. Кроме того, эти документы принимали с грубыми нарушениями. Именно после этого полетели первые "коктейли Молотова" и загорелись шины. В то же время сторонники власти – "неустановленные лица", бойцы спецподразделений и титушки — применяли бесчеловечные методы: похищения, пытки и убийства активистов.



22 января произошли первые смерти на Майдане — погибли Сергей Нигоян (его родители родом из Армении, а в Украину они переехали, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе) и белорус Михаил Жизневский. Этому предшествовало то, что после длительного перемирия спецподразделение "Беркут" неожиданно перешло в наступление, поэтому протестующие, которых насчитывалось около ста, отошли, а их баррикады были разобраны. Утром дня трагедии митингующим удалось вернуть утраченные позиции, зато силовики на это отреагировали снайперским огнем.

Что известно про события на Майдане 18-20 февраля 2014 года?Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.



Попытки протестующих защищать баррикады на улицах Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Независимости. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать баррикаду на Крещатике (со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли молотова.



В итоге самыми кровавыми стали 18-20 февраля. Ночью с 18 на 19 февраля силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами тушили.



20 февраля протестующие перешли в наступление. "Беркутовцы" внезапно начали отступать, что позволило активистам занять помещение Министерства агрополитики, а позже силовики покинули Октябрьский дворец и Украинский дом.



Впоследствии появилась информация, что из гостиницы "Украина" по почти безоружным протестующим начинают стрелять. Как позже выяснило следствие, огонь вели спецназовцы так называемой "Черной роты" "Беркута".



К вечеру были убиты почти 50 протестующих. Тела некоторых из них лежали прямо на улице, накрытые окровавленными сине-желтыми флагами.

Это уже не первый скандал на протяжении последнего времени относительно действующих руководителей Нацгвардии и событий Революции Достоинства. Недавно в сети появились фото, на которых видно, как полковник Василий Пилипенко, которого в декабре 2018 года назначили заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии по работе с личным составом, бьет ногами на Майдане уже нынешнего бойца ВСУ с позывным "Акула", который служит в подразделении специального назначения "Азов".