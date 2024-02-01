Одолжил у мамы 200 тысяч долларов: опубликованная декларация Труханова впечатляет

1 февраля 2024, 00:38
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Источник:

НАПК

В НАПК обнародовали декларации Геннадия Труханова и его родных. В частности, стало известно, что в начале полномасштабного вторжения мама Труханова одолжила сыну 200 тысяч долларов.

Кроме того, в декларации указано, что отчим Труханова – Николай Данилюк – подарил матери мэра Одессы более 11 миллионов гривен. Всего в 2021 году семья получила в качестве прибыли кругленькую сумму.

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Всего в 2021 году семья получила:

  • 277 913 гривен – зарплата Труханова;
  • 34 198 гривен – пенсия матери Труханова;
  • 10 731 гривен – доход матери от предоставления имущества в аренду;
  • 1 188 007 гривен – доход матери от ценных бумаг доход матери от ценных бумаг;
  • 11 577 213 гривен – подарок матери от отчима.
  • 97 664 гривен – пенсия отчима.

В общем Труханов задекларировал:

  • 66 723 гривен наличных денег;
  • 350 925 гривен, 2 526 долларов и 16 423 евро на банковских счетах.

Между тем мама мэра Одессы хранит наличными:

  • 1 033 840 гривен;
  • 658 000 долларов;

На банковских счетах женщина держит:

  • 44 782 евро;
  • 150 тысяч евро.

Какая была ситуация в 2022 году

В целом доходы семьи составили:

  • 285 574 гривен – зарплата Труханова;
  • 41 170 – пенсия матери;
  • 10 731 гривен – доход матери от предоставления имущества в аренду доход матери от предоставления имущества в аренду;
  • 2 646 гривен – соцвыплаты матери;
  • 110 464 гривен – пенсия отчима.

Труханов задекларировал:

  • наличными – 355 913 гривен и 180 000 долларов наличными;
  • на банковских счетах: 418 777 гривен, 2 526 долларов и 16 247 евро.
Автор: Мар'яна Бекало