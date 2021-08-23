Декларация Крымской платформы предусматривает санкции против России
Источник:24 канал
По итогам Крымской платформы Украина и 46 иностранных делегаций одобрили декларацию. Один из пунктов предусматривает введение санкций против России.
В каком случае введут санкции
Дополнительные ограничения против России введут, если она будет усиливать свою агрессию. Об этом Владимир Зеленский заявил на саммите Крымской платформы 23 августа.
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Декларация четко фиксирует непризнание аннексии Крыма, обязательства рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России в случае дальнейшей агрессии,
– сказал глава государства.
На Крымской платформе одобрили декларацию / Фото Анны Брыковой для 24 канала
Декларация предусматривает санкции против России / Фото Анны Брыковой для 24 канала
Что еще предусматривает декларация
- Объединение усилий партнеров для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
- Россию признали государством-оккупантом.
- В каждой стране определят ответственное должностное лицо для сотрудничества с офисом Крымской платформы.
Кстати, Зеленский призвал Россию присоединиться к Крымской платформе, потому что она слишком активно ее обсуждает. Он заверил, что в декларации всегда будет строка для подписи российского представителя.Обратите внимание! 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы. Во время него члены иностранных делегаций выразили свою поддержку территориальной целостности Украины и призвали Россию не нарушать международное право.