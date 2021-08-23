Декларация Крымской платформы предусматривает санкции против России

По итогам Крымской платформы Украина и 46 иностранных делегаций одобрили декларацию. Один из пунктов предусматривает введение санкций против России.

В каком случае введут санкции

Дополнительные ограничения против России введут, если она будет усиливать свою агрессию. Об этом Владимир Зеленский заявил на саммите Крымской платформы 23 августа.

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Декларация четко фиксирует непризнание аннексии Крыма, обязательства рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России в случае дальнейшей агрессии,

– сказал глава государства.



На Крымской платформе одобрили декларацию / Фото Анны Брыковой для 24 канала



Декларация предусматривает санкции против России / Фото Анны Брыковой для 24 канала

Что еще предусматривает декларация

Объединение усилий партнеров для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Россию признали государством-оккупантом.

В каждой стране определят ответственное должностное лицо для сотрудничества с офисом Крымской платформы.

Кстати, Зеленский призвал Россию присоединиться к Крымской платформе, потому что она слишком активно ее обсуждает. Он заверил, что в декларации всегда будет строка для подписи российского представителя.