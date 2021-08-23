В якому разі введуть санкції

Додаткові обмеження проти Росії запровадять, якщо вона посилюватиме свою агресію. Про це Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи 23 серпня.

До теми Хочемо поставити Росію на місце, – міністерка енергетики США на Кримській платформі

Декларація чітко фіксує невизнання анексії Криму, зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно Росії у разі подальшої агресії,

– сказав глава держави.



На Кримській платформі схвалили декларацію / Фото Анни Брикової для 24 каналу



Декларація передбачає санкції проти Росії / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Що ще передбачає декларація

Об'єднання зусиль партнерів для встановлення безпеки у Чорноморському регіоні.

Росію визнали державою-окупантом.

У кожній країні визначать відповідального посадовця для співпраці з офісом Кримської платформи.

До речі, Зеленський закликав Росію долучитися до Кримської платформи, бо вона надто активно її обговорює. Він запевнив, що в декларації завжди буде рядок для підпису російського представника.

Зверніть увагу! 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи. Під час нього члени іноземних делегацій висловили свою підтримку територіальній цілісності України та закликали Росію не порушувати міжнародне право.