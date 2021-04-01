Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба за 2020 год заработал 913 714 гривен, а его жена – 333 978 гривен. Чиновник владеет 2 квартирами в Киеве.

Об этом свидетельствует его электронная декларация об имуществе и доходах за 2020 год. Соответствующие сведения в нее министр внес 31 марта.

Читайте также Заместитель председателя Конституционного суда задекларировал церковь

Недвижимость, задекларированная главой МИД:

квартира, площадью 52,9 квадратных метров в Киеве;

квартира, площадью 125,7 квадратных метров в Киеве.

Денежные активы Кулебы и его жены

Кроме зарплаты, министр задекларировал 18 643 гривен роялти от ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" и ООО "Книголав". А также гонорары – в размере 1 680 гривен.

Жена чиновника, Евгения Кулеба, получила 5 183 гривны дохода в виде неустойки (штрафы, пеня) от "Новой почты" и 3 251 гривны страховых выплат.

Стоит отметить, что согласно декларации, министр иностранных дел Украины хранит на банковских счетах 121 878 гривен, а в наличности – 32 000 евро.

Интересно! Евгения Кулеба является конечным владельцем общественной организации "Город-сад", которая способствует созданию современных общественных пространств в Украине.

Декларации чиновников за 2020 год

31 марта в Украине завершился срок подачи антикоррупционной декларации за 2020 год. Предлагаем ознакомиться также с информацией об имуществе и доходах: