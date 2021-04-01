Квартиры в Киеве и ни одного автомобиля: Кулеба подал декларацию
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба за 2020 год заработал 913 714 гривен, а его жена – 333 978 гривен. Чиновник владеет 2 квартирами в Киеве.
Источник:НАЗК
Об этом свидетельствует его электронная декларация об имуществе и доходах за 2020 год. Соответствующие сведения в нее министр внес 31 марта.
Читайте также Заместитель председателя Конституционного суда задекларировал церковь
Недвижимость, задекларированная главой МИД:
- квартира, площадью 52,9 квадратных метров в Киеве;
- квартира, площадью 125,7 квадратных метров в Киеве.
Денежные активы Кулебы и его жены
Кроме зарплаты, министр задекларировал 18 643 гривен роялти от ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" и ООО "Книголав". А также гонорары – в размере 1 680 гривен.
Жена чиновника, Евгения Кулеба, получила 5 183 гривны дохода в виде неустойки (штрафы, пеня) от "Новой почты" и 3 251 гривны страховых выплат.
Стоит отметить, что согласно декларации, министр иностранных дел Украины хранит на банковских счетах 121 878 гривен, а в наличности – 32 000 евро.
Декларации чиновников за 2020 год
31 марта в Украине завершился срок подачи антикоррупционной декларации за 2020 год. Предлагаем ознакомиться также с информацией об имуществе и доходах:
- украинского президента Владимира Зеленского;
- пятого президента, нардепа Петра Порошенко;
- премьер-министра Дениса Шмыгаля;
- вице-премьер-министра Алексея Резникова;
- спикера парламента Дмитрия Разумкова;
- министра здравоохранения Максима Степанова;
- министра внутренних дел Арсена Авакова;
- министра обороны Андрея Тарана;
- и. о министра энергетики Юрия Витренко;
- министра экономики Игоря Петрашко;
- министра финансов Сергея Марченко;
- больше электронных деклараций – по ссылке.
Поделиться новостью