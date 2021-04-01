Квартири у Києві та жодного автомобіля: Кулеба подав декларацію
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба за 2020 рік заробив 913 714 гривень, а його дружина – 333 978 гривень. Урядовець володіє 2 квартирами у Києві.
Джерело:НАЗК
Про це свідчить його електронна декларація про майно та доходи за 2020 рік. Відповідні відомості до неї міністр вніс 31 березня.
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Нерухомість, задекларована очільником МЗС:
- квартира, площею 52,9 квадратних метрів у Києві;
- квартира, площею 125,7 квадратних метрів у Києві.
Грошові активи Кулеби та його дружини
Окрім зарплати, міністр задекларував 18 643 гривень роялті – від ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК" та ТОВ "Книголав". А також гонорари – у розмірі 1 680 гривень.
Дружина урядовця, Євгенія Кулеба, отримала 5 183 гривні доходу у вигляді неустойки (штрафи, пеня) від "Нової пошти" та 3 251 гривні страхових виплат.
Декларації високопосадовців за 2020 рік
31 березня в Україні завершився термін подання антикорупційної декларації за 2020 рік. Пропонуємо ознайомитися також з інформацією про майно та доходи:
- українського президента Володимира Зеленського;
- п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка;
- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля;
- віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова;
- спікера парламенту Дмитра Разумкова;
- міністра охорони здоров'я Максима Степанова;
- міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
- міністра оборони Андрія Тарана;
- в.о міністра енергетики Юрія Вітренка;
- міністра економіки Ігоря Петрашка;
- міністра фінансів Сергія Марченка;
- більше електронних декларацій – за посиланням.
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