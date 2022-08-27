У бункерного деда не получилось с "демилитаризацией", но одно обещание он все же выполнил

22 февраля в телевизионном обращении бункерный дед обещал "показать" всем декоммунизацию. Как ни странно, но он сдержал свое слово.

путин как всегда всех "переиграл"

Использовав коммунистический символический хлам как повод для вторжения в Украину, он не только снова активизировал декоммунизацию у нас, но и вывел ее на международный уровень.

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Путин своими преступлениями в Украине дал старт масштабной декоммунизации по всей Европе / Фото getty Images

Вся Восточная Европа быстро очищается от коммунистических символов. В итоге их вообще не останется.

Людоедская коммунистическая идеология будет искоренена из символического пространства многих стран. "Показал", так показал. Зер гут, вальдемар.

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