путін як завжди всіх "переграв"

Використавши комуністичний символічний мотлох як привід для вторгнення в Україну, він не лише знову активізував декомунізацію у нас, але й вивів її на міжнародний рівень.

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путін своїми злочинами в Україні дав старт масштабній декомунізації по всій Європі / Фото getty Images

Уся Східна Європа стрімко очищається від комуністичних символів. У підсумку їх не залишиться взагалі.

Людожерська комуністична ідеологія буде викорінена з символічного простору багатьох країн. "Показав", так показав. Зер гут, вальдемар.

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