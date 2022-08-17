Минкульт поддержал идею демонтировать памятник екатерине II в Одессе

В Министерстве культуры поддержали инициативу демонтировать в Одессе памятник российской императрице екатерине II. Для сноса монумента есть законная процедура.

Минкульт ожидает соответствующее решение с обращением от одесских депутатов. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Почему в Одессе хотят снести памятник Екатерине II

Ткаченко считает, что памятник Екатерине II вряд ли нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением в Минкульт.

Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие,

– заявил министр.

Он отметил, что для сноса памятника есть законная процедура. Если памятник относится к списку местного культурного наследия, то местные власти подают в Минкульт решение о вынесении из этого списка. В таком случае ее могут перенести на какую-нибудь аллею советских памятников или отдать в музей.

"То есть не обязательно разрушать. Если это национальная достопримечательность, то вносим предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение. Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом", – подчеркнул Ткаченко.

Минкульт поддерживает декоммунизацию

Ткаченко рассказал, что Министерство поддерживает процесс декоммунизации. Впрочем, не может указывать учреждениям культуры, что им делать.

Надо действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно с обсуждением экспертов и с учетом нюансов регионов,

– подчеркнул министр.

Декоммунизация в Украине: главные новости

В Переяславе Киевской области демонтировали памятник, который установили по случаю 300-летия "воссоединения" Украины и россии. Надпись "Навеки вместе – навеки с русским народом" с постамента убрали еще раньше.

А в селе Первомайское Чугуевского района Харьковской области снесли памятник предпоследнему российскому императору Александру III. Его установили там еще в 2013 году, а на табличке постамента упомянуто имя российского диктатора путина.

Кроме того, недавно с фасада КНУ имени Шевченко была снята мемориальная доска Булгакова.

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