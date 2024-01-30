Активными декоммунизационные процессы были в 2023 году и в столице – в Киеве переименовали ряд улиц, убрали звезду с площади Победы и вернули ей историческое название площади Галицкой. Также демонтировали памятник Николаю Щорсу.

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Какая область уже завершила декоммунизацию

Львовщина первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник. За 2023 год на Львовщине снесли 312 таких,

– написал Максим Козицкий.

Он подчеркнул, что "ни копейки из областного бюджета на свержение этих истуканов не тратили". Это делали небезразличные местные жители.

"Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации", – подытожил глава ОВА.

Во время войны продолжается и дерусификация