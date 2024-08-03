На Житомирщине оригинально декоммунизировали Ленина: что именно с ним сделали

После принятия закона о декоммунизации в селе Котлярка решили не сносить памятник Ленину. Впрочем, его изменили.

Так, в 2017 году памятник Ленина превратили в Тараса Шевченко. Местные жители рассказали, как это происходило.

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Ленина на Шевченко

По инициативе сельского совета Котлярки местный художник превратил в памятник Тарасу Шевченко. Владимир Герасимчук заменил кепку на "Кобзарь", изменил подбородок, а пиджак превратил в пальто.

Переделанный памятник / Фото "Суспильного"

Инициатором стала заведующая домом культуры села Котлярка Татьяна Петрук.

Когда я увидела, что его вот-вот повалят, что-то заболело в душе. И сразу подумала: "А почему бы его не переделать?". Я обратилась к общине, подошла к Владимиру Григорьевичу Герасимчуку и говорю: "Володя, ты его переделаешь или нет? Переделай, пожалуйста, с Ленина на Шевченко,

– рассказала Татьяна Петрук.

Отметила, если бы памятник Ленину снесли, денег на установку другого не хватило бы. Именно поэтому община решила дать новую жизнь старому.

Скульптура была покрыта медью. Художник снял ее, продал, а на вырученные деньги купил материалы для работ. Поделился, сложнее всего было обрабатывать прочный бетон. В целом работа над памятником длилась около двух недель.

Хотелось сделать его так, как я представлял. Воротник я долеплял, "Кобзарик" вместо кепки. Оббивал и болгаркой пилил. Шарф я ему долепил, чтобы немного его изменить. Из пиджака я делал пальто. Не удалось изменить памятнику ноги. Тарас Шевченко носил модные туфли с заостренными носами. Однако, заострить округлые сапоги Ленина не удалось. Я пробовал, но их невозможно было срезать болгаркой,

– рассказал Владимир Герасимчук.

Местные жители отметили, что это не было разрушение, а труд художника, творческий замысел. Кто не знает предыдущего памятника Ленину, соглашается, что это Шевченко. Впрочем, часть людей – другого мнения.

"Он не похож. Его переделали, но мы все равно знаем, что это он там. Его вообще надо было снять. Все равно же там остается то "то". Вот наши герои поприходили с войны. Почему не поставить какого-то обелиска", – отметила жительница села Галина.

Заместитель председателя Украинского института национальной памяти заметил, что формально памятник Ленину убрали из публичного пространства.

Как по мне, это не очень хорошо для чествования фигуры Тараса Шевченко. Очевидно, что община в пределах своих полномочий может решать, но вопросы художественного выражения и эстетических ценностей также должны учитываться,

– подчеркнул Владимир Тилищак.

Добавил, что это далеко не лучший и не оптимальный способ как декоммунизации, так и чествования памяти Тараса Шевченко.

Превратили памятник Ленина на Шевченко / Фото "Суспильного"