Так, у 2017 році пам'ятник Леніна перетворили на Тараса Шевченка. Місцеві жителі розповіли, як це відбувалося.

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Леніна на Шевченка

За ініціативи сільської ради Котлярки місцевий художник перетворив на пам'ятник Тарасу Шевченку. Володимир Герасимчук замінив кепку на "Кобзар", змінив підборіддя, а піджак перетворив на пальто.

Перероблений пам'ятник / Фото "Суспільного"

Ініціаторкою стала завідувачка будинку культури села Котлярка Тетяна Петрук.

Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: "А чому б його не переробити?". Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: "Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка,

– розповіла Тетяна Петрук.

Зазначила, якби пам'ятник Леніну знесли, грошей на встановлення іншого не вистачило б. Саме тому громада вирішила дати нове життя старому.

Скульптура була покрита міддю. Художник зняв її, продав, а на вилучені гроші купив матеріали для робіт. Поділився, найскладніше було обробляти міцний бетон. Загалом робота над пам'ятником тривала близько двох тижнів.

Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, "Кобзарик" замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам'ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою,

– розповів Володимир Герасимчук.

Місцеві жителі наголосили, що це не було руйнування, а праця художника, творчий задум. Хто не знає попереднього пам’ятника Леніну, погоджується, що це Шевченко. Втім, частина людей – іншої думки.

"Він не схожий. Його переробили, але ми все одно знаємо, що це він там. Його взагалі треба було зняти. Все одно ж там залишається те "оте". Ось наші герої поприходили з війни. Чому не поставити якогось обеліска", — зазначила жителька села Галина.

Заступник голови Українського інституту національної пам'яті зауважив, що формально пам'ятник Леніну прибрали з публічного простору.

Як на мене, це не дуже добре для вшанування постаті Тараса Шевченка. Очевидно, що громада в межах своїх повноважень може вирішувати, але питання художнього вираження та естетичних цінностей також повинні враховуватися,

— наголосив Володимир Тиліщак.

Додав, що це далеко не найкращий і не оптимальний спосіб як декомунізації, так і вшанування пам'яті Тараса Шевченка.