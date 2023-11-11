Финальное решение – за женщиной: в Украине изменили правила получения декретных отпусков

По состоянию на ноябрь 2023 года в Украине изменили правила получения декретных отпусков. Женщины смогут начать декретный отпуск позже, чем на 30 неделе беременности. Конечно, по желанию.

Что было раньше

До сих пор, если женщина находилась под наблюдением врача, в начале 30-й недели беременности он формировал медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Речь шла о категории "беременность и роды". Собственно, с этой даты женщина официально находилась в декретном отпуске.

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Тогда электронный больничный автоматически попадал к работодателю. Если же женщина хотела продолжить работу, ей никто не запрещал. В то же время был важный нюанс: количество отпуска по беременности и родам автоматически уменьшалось на то количество дней, что женщина продолжала работать. Также уменьшалась и сумма пособия.

Что будет отныне

В Минздраве пояснили, что теперь беременная сможет по собственному желанию после 30 недели выбрать дату декретного отпуска.

Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам. Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно — по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности,

– говорится в сообщении.

В то же время, если женщина хочет продолжить работу, уже во время первого визита к врачу (после начала 30 недели беременности) подает заявление врачу. В документе должна быть указана дата, из которой должен быть сформирован МВТН (медицинское заключение о временной нетрудоспособности).