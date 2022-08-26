Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что деоккупация Херсона даст украинцам эмоциональный подъем и моральное укрепление.
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По его мнению, это может способствовать понижению боеспособности на территории Украины. Жданов говорит, что потерять такой плацдарм, такой город – это будет безумная деморализация для российских войск.
К тому же, мы не знаем, как на это отреагирует кремль. Уже сейчас там из всех рупоров пытаются донести месседж, что они готовы к переговорам. россия понимает, что она исчерпала свой наступательный потенциал, им нужно переходить в оборону, ВСУ не снижают темпы огневого поражения,
– заметил он.
По словам военного эксперта, в конце концов у россиян снижается боеспособность и они вот-вот могут начать отступление с тех позиций, которые сегодня занимают.
Поэтому, как отметил Жданов, россия крайне обеспокоена тем, чтобы посадить Украину за стол переговоров.
Жданов о ситуации на фронте и деоккупации Херсона: видео
К слову, политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркивал, что есть одно условие, которое быстро изменит позицию кремля в переговорах. “Украина должна пойти в контрнаступление. Тогда россия будет вынуждена садиться за стол переговоров, ведь даже иллюзия ее победы будет исчезать”, – ответил он.
Тизенгаузен предположил, что в случае контрнаступления украинских войск россия может объявить об очередном "жесте доброй воли" – то есть убрать войска с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, чтобы "сохранить жизнь мирных жителей".
Что известно о переговорах между Украиной и россией: основное
- Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита во Львов 18 августа предлагал организовать встречу Зеленского с путиным в Турции.
- Президент Украины отметил, что переговоры с россией возможны, только когда она освободит оккупированные территории.
- Также Владимир Зеленский сказал, что сейчас Украина не готова к режиму прекращения огня. Он подчеркнул, что "минска-3" не будет.