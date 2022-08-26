Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що деокупація Херсону дасть українцям емоційний підйом і моральне укріплення.

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На його думку, це може сприяти зниженню боєздатності на території України. Жданов каже, що втратити такий плацдарм, таке місто – це буде шалена деморалізація для російських військ.

До того ж, ми не знаємо, як на це відреагує кремль. Вже зараз там з усіх рупорів намагаються донести меседж, що вони готові до перемовин. росія розуміє, що вона вичерпала свій наступальний потенціал, їм треба переходити в оборону, ЗСУ не знижують темпи вогневого ураження,

– зауважив він.

За словами військового експерта, зрештою у росіян знижується боєздатність і вони от-от можуть почати відступ з тих позицій, які на сьогодні займають.

Тож, як зазначив Жданов, росія вкрай занепокоєна тим, щоб посадити Україну за стіл переговорів.

Жданов про ситуацію на фронті та деокупацію Херсону: відео



До слова, політтехнолог Борис Тизенгаузен наголошував, що є одна умова, яка швидко змінить позицію кремля у переговорах. “Україна має піти у контрнаступ. Тоді росія буде вимушена сідати за стіл переговорів, адже навіть ілюзія її перемоги буде зникати”, – відповів він.

Тизенгаузен припустив, що у випадку контрнаступу українських військ росія може оголосити про черговий "жест доброї волі" – тобто забрати війська з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, щоб “зберегти життя мирних жителів”.

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