Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що деокупація Херсону дасть українцям емоційний підйом і моральне укріплення.
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На його думку, це може сприяти зниженню боєздатності на території України. Жданов каже, що втратити такий плацдарм, таке місто – це буде шалена деморалізація для російських військ.
До того ж, ми не знаємо, як на це відреагує кремль. Вже зараз там з усіх рупорів намагаються донести меседж, що вони готові до перемовин. росія розуміє, що вона вичерпала свій наступальний потенціал, їм треба переходити в оборону, ЗСУ не знижують темпи вогневого ураження,
– зауважив він.
За словами військового експерта, зрештою у росіян знижується боєздатність і вони от-от можуть почати відступ з тих позицій, які на сьогодні займають.
Тож, як зазначив Жданов, росія вкрай занепокоєна тим, щоб посадити Україну за стіл переговорів.
Жданов про ситуацію на фронті та деокупацію Херсону: відео
До слова, політтехнолог Борис Тизенгаузен наголошував, що є одна умова, яка швидко змінить позицію кремля у переговорах. “Україна має піти у контрнаступ. Тоді росія буде вимушена сідати за стіл переговорів, адже навіть ілюзія її перемоги буде зникати”, – відповів він.
Тизенгаузен припустив, що у випадку контрнаступу українських військ росія може оголосити про черговий "жест доброї волі" – тобто забрати війська з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, щоб “зберегти життя мирних жителів”.
Що відомо про переговори між Україною та росією: основне
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час візиту до Львова 18 серпня пропонував організувати зустріч Зеленського із путіним у Туреччині.
- Президент України зазначив, що перемовини з росією можливі, лише коли вона звільнить окуповані території.
- Також Володимир Зеленський сказав, що зараз Україна не готова до режиму припинення вогню. Він наголосив, що "мінська-3" не буде.