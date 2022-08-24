Президент розповів про можливості завершити війну до зими. Адже багато хто натякав на те, що треба домовлятися з росією за будь-яку ціну, інформує 24 канал.

До теми Мерзенним судилищем над захисниками України росія відріже себе від переговорів, – Зеленський

Мій посил простий – ми розуміли натяки і сигнали, що треба перейти до початку розмов з росією. Зараз до режиму припинення вогню ми не готові. Ми пояснили, що "мінська-3" не буде. Ми в ці ігри не будемо грати, бо і так втратили частину наших територій,

– сказав Володимир Зеленський.

За його словами, це пастка від росії і ми її розуміємо. Буде стоп – ми залишимось без Півдня, потім будуть якісь умови. Президент сказав, що це може тривати кілька років і ми при цьому не будемо мати виходу до моря.

"А вони за цей час розвернуться і підуть на Миколаїв, Одесу. А потім ще раз захочуть повернутись до Києва, наприклад. Тому стабілізовувати ситуацію там, де зараз перебувають війська, щоб тільки якось заспокоїти росію, ми не будемо. До зими ми хочемо багато чого", – розповів глава держави.

Що казав Зеленський про переговори

Президент щодо сподівань росіян на переговори та спроби таким чином втримати захоплені території, казав, що вони виглядають досить смішно. Окрім того, ситуація на полі бою розгортається таким чином, що про жодні переговори не може бути й мови. Вони прийняли рішення захопити нашу країну, але ми їм "даємо по рожі".

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк припускав, що скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів. Адже росія входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо "король голий", а добровольців удень зі свічкою не знайдеш.

Володимир Зеленський раніше висловився щодо відновлення мирних переговорів з росією. Він наголошував, що перемовини можливі, лише в тому випадку, якщо росія звільнить захоплені території.

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