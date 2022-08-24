Президент рассказал о возможности завершить войну к зиме. Ведь многие намекали на то, что нужно договариваться с россией любой ценой, информирует 24 канал.

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Мой посыл прост – мы понимали намеки и сигналы, что нужно перейти к началу разговоров с россией. Сейчас к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что "Минская-3" не будет. Мы в эти игры не будем играть, потому что и так потеряли часть наших территорий,

– сказал Владимир Зеленский.

По его словам, это ловушка от россии, и мы ее понимаем. Будет стоп – мы останемся без Юга, потом будут какие-то условия. Президент сказал, что это может занять несколько лет, и мы при этом не будем иметь выхода к морю.

"А они за это время развернутся и пойдут на Николаев, Одессу. А потом еще раз захотят вернуться в Киев, например. Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы только как-то успокоить россию, мы не будем. До зимы мы хотим много чего", – рассказал глава государства.

Что говорил Зеленский о переговорах

Президент по поводу надежд россиян на переговоры и попытки таким образом удержать захваченные территории, говорил, что они выглядят довольно смешно. Кроме того, ситуация на поле боя разворачивается таким образом, что ни о каких переговорах не может быть и речи. Они приняли решение захватить нашу страну, но мы им "даем по роже".

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк предполагал, что скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров. Ведь россия входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем с огнем не найдешь.

Владимир Зеленский ранее высказался по поводу возобновления мирных переговоров с россией. Он отмечал, что переговоры возможны, только в том случае, если россия освободит захваченные территории.

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