Про це 24 каналу розповів політтехнолог, експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, до перемовин між Україною та росією ще дуже далеко.

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Адже росія висуває вимоги, які виконати неможливо.

Що спонукатиме росію до переговорів

Політтехнолог зазначив, що для відновлення якогось переговорного процесу потрібна дуже сильна посередницька місія.

"Буде це Ердоган чи Шольц з Макроном, мені сказати важко. Однак без посередника не обійтися", – зазначив Тизенгаузен.

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Також, на думку політтехнолога, є одна умова, яка швидко змінить позицію кремля у переговорах.

Україна має піти у контрнаступ. Тоді росія буде вимушена сідати за стіл переговорів, адже навіть ілюзія її перемоги буде зникати,

– наголосив він.

Тизенгаузен припустив, що у випадку контрнаступу українських військ росія, звісно, може оголосити про черговий "жест доброї волі". Мовляв, російські війська пішли з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, щоб зберегти життя мирних жителів.

Але у росіян будуть великі проблеми. Адже буде відкритий шлях до Криму. До того ж, ЗСУ наблизяться до кримського мосту,

– сказав політтехнолог.

Чи дослухався путін до Зеленського

Володимир Зеленський назвав "червоні лінії", при перетині яких росією про відновлення переговорного процесу між країнами можна забути назавжди. Це судилище над азовцями у Маріуполі, а також проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

росія не влаштувала "трибунал" 24 серпня і нібито переносить фейкові референдуми. Однак, на думку Тизенгаузена, це аж ніяк не свідчить про те, що путін дослухався до президента України.

путін – кдбшник, і іноді відповідає асиметрично. Він намагається приспати пильність українців, продемонструвати, нібито росія пішла на поступки,

– сказав він.

Таємні наміри путіна

Політтехнолог припустив, що російський диктатор має приховані наміри.

путін вичікує і намагається нарешті втягнути лукашенка у війну. Він хоче відтягнути частину наших сил, аби підсилити свої позиції, зокрема у питанні перемовин,

– наголосив Тизенгаузен.

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