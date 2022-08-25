Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог, эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, до переговоров между Украиной и россией еще очень далеко.
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Ведь россия выдвигает требования, которые выполнить невозможно.
Что побуждает россию к переговорам
Политтехнолог отметил, что для возобновления какого-либо переговорного процесса нужна очень сильная посредническая миссия.
"Будет ли это Эрдоган или Шольц с Макроном, мне сказать трудно. Однако без посредника не обойтись", – отметил Тизенгаузен.
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Также, по мнению политтехнолога, есть одно условие, которое быстро изменит позицию кремля в переговорах.
Украина должна пойти в контрнаступление. Тогда россия будет вынуждена садиться за стол переговоров, ведь даже иллюзия ее победы будет исчезать,
– подчеркнул он.
Тизенгаузен предположил, что в случае контрнаступления украинских войск россия, конечно, может объявить об очередном "жесте доброй воли". Мол, российские войска ушли с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, чтобы сохранить жизнь мирных жителей.
Но у россиян будут большие проблемы. Ведь будет открыт путь в Крым. К тому же, ВСУ приблизятся к крымскому мосту,
– сказал политтехнолог.
Прислушался ли путин к Зеленскому
Владимир Зеленский назвал "красные линии", при пересечении которых россией о возобновлении переговорного процесса между странами можно забыть навсегда. Это судилище над азовцами в Мариуполе, а также проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.
россия не устроила "трибунал" 24 августа и якобы переносит фейковые референдумы. Однако, по мнению Тизенгаузена, это отнюдь не свидетельствует о том, что путин прислушались к президенту Украины.
путин – кгбшник, и иногда отвечает асимметрично. Он пытается усыпить бдительность украинцев, продемонстрировать, будто россия пошла на уступки,
– сказал он.
Тайные намерения путина
Политтехнолог предположил, что у российского диктатора есть скрытые намерения.
путин выжидает и пытается наконец-то втянуть лукашенко в войну. Он хочет оттянуть часть наших сил, чтобы усилить свои позиции, в частности в вопросе переговоров,
– подчеркнул Тизенгаузен.
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Мирные переговоры между Украиной и россией: коротко
- Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита во Львов 18 августа предлагал организовать встречу Зеленского с путиным в Турции.
- Президент Украины отметил, что переговоры с россией возможны, только когда она освободит оккупированные территории.
- Также Владимир Зеленский сказал, что сейчас Украина не готова к режиму прекращения огня. Он подчеркнул, что "минска-3" не будет.