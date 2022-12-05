Бывшего беркутовца приговорили к 8 годам лишения свободы

Бывший беркутовец приговорен к 8 годам лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

При участии прокуроров Офиса Генпрокурора 5 декабря 2022 года Печерский районный суд города Киева вынес обвинительный приговор в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области.

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Осужденного разыскивают с 2015 года

Эксправохранитель приговорен к 8 годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года – сейчас это самый строгий приговор в отношении правоохранителя.

Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре.

Осужденный бил дубинкой и ногой по голове активиста

Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 года осужденный наносил удары резиновой дубинкой и ногой в разные части тела и по голове активисту – участнику акции протеста возле Администрации Президента на улице Банковой.

Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. В это время, как активиста избивал милиционер, он лежал на проезжей части, а его руки были скреплены за спиной наручниками.

Бывший правоохранитель обвинялся в совершении, во исполнение явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины),

– говорится в сообщении.

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