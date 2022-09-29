29 сентября стало известно, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего "правозащитника". Он являлся заместителем начальника ГУ МВД Украины в Одесской области и начальником милиции общественной безопасности.

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В чем обвиняют экс-милиционера

Следователи Государственного бюро расследований установили, что мужчина в 2014 году помогал представителям пророссийско настроенных групп и антиукраинскому общественному движению "Антимайдан". Он вступил с ними в сговор и содействовал совершению массовых беспорядков в районе российского академического театра на улице Греческой в Одессе. Тогда, 2 мая 2014 года, огнестрельные ранения получили восемь человек, шесть из них погибли.

Также экс-правохранитель специально не препятствовал массовым беспорядкам, хотя мог направить на их прекращение подчиненные подразделения милиции. Более того, он:

не организовал сбор и прибытие к месту происшествия других непривлеченных подразделений милиции;

запретил подчиненным использование специальных средств в отношении к правонарушителям во время массовых беспорядков;

не обеспечил задержание причастных к совершению преступлений лиц.

Также следствие установило, что позже, 4 мая 2014 года, обвиняемый помогал "антимайдановцам" захватить помещение Одесского городского управления милиции и освободить задержанных, подозреваемых в совершении массовых беспорядков. Тогда он дал подчиненным указание о незаконном освобождении 63 правонарушителей из изолятора временного содержания.

Следовательно, бывшему милиционеру инкриминируют:

соучастие в организации массовых беспорядков,

злоупотребление властью и служебным положением,

пособничество в захвате государственных зданий,

вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

Уже избрали меру пресечения

Сегодня обвиняемый скрывается от правоохранительных органов. Он находится в международном розыске, поэтому в его отношении было проведено так называемое "заочное" специальное досудебное расследование.

Сейчас суд избрал экс-правохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание! Имя бывшего милиционера в Офисе Генпрокурора не назвали.

Напомним, что за совершение преступлений, связанных с этими событиями, к уголовной ответственности привлечены и другие "правоохранители". В общей сложности таких лиц 9, среди которых руководители Одесской областной и городской милиции и их структурных подразделений. Их дела рассматриваются судами.

Разоблачение предателей Украины: последние новости

27 сентября СБУ задержала мужчину, который "наводил" удары дронов-камикадзе на юге Одесщины. Как выяснилось, им был украинец, которого российские спецслужбы завербовали в начале полномасштабного вторжения. Ему уже сообщили о подозрении.

В Киеве задержали чиновницу, которая была прокремлевской агитаторшей. Она через соцсети оправдывала военные преступления россиян и призвала уничтожать украинцев.

Пророссийскую пропаганду распространял также известный блоггер Влад Антонов. Он занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов, а также снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников в Киевской области. За это ему грозит тюрьма.

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