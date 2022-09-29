Так, 29 вересня стало відомо, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього "правозахисника". Він був заступником начальника ГУ МВС України в Одеській області та начальником міліції громадської безпеки.

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У чому звинувачують ексміліціонера

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що чоловік у 2014 році допомагав представникам проросійсько-налаштованих груп та антиукраїнському громадському руху "Антимайдан". Він вступив з ними у змову та сприяв вчиненню ними масових заворушень в районі Російського академічного театру на вулиці Грецькій в Одесі. Тоді, 2 травня 2014 року, вогнепальні поранення отримали вісім осіб, шестеро з яких загинули.

Також експравоохоронець спеціально не перешкоджав масовим заворушенням, хоча міг направити на їх припинення підпорядковані підрозділи міліції. Ба більше, він:

не організував збір та прибуття до місця події інших незалучених підрозділів міліції ;

заборонив підлеглим використання спеціальних засобів до правопорушників під час масових заворушень;

не забезпечив затримання причетних до вчинення злочинів осіб.

Також слідство встановило, що пізніше, 4 травня 2014 року, обвинувачений допомагав "антимайданівцям" захопити приміщення Одеського міського управління міліції та звільнити затриманих, яких підозрювали у вчиненні масових заворушень. Тоді він надав підлеглим вказівку про незаконне звільнення 63 правопорушників з ізолятора тимчасового тримання.

Відтак, колишньому міліціонеру інкримінують:

співучасть в організації масових заворушень,

зловживання владою та службовим становищем,

пособництво в захопленні державних будівель,

втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

Уже обрали запобіжний захід

Сьогодні обвинувачений переховується від правоохоронних органів. Він знаходиться в міжнародному розшуку, тому щодо нього було проведене так зване "заочне" спеціальне досудове розслідування.

Зараз суд обрав експравоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зверніть увагу! Імені колишнього міліціонера в Офісі Генпрокурора не назвали.

Нагадаємо, що за вчинення злочинів, пов’язаних з цими подіями, до кримінальної відповідальності притягнули й інших "правоохоронців". Загалом таких осіб 9, серед яких керівники Одеської обласної та міської міліції і їх структурних підрозділів. Справи щодо них наразі розглядаються судами.

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