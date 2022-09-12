Правоохоронці України активно розслідують та затримують на звільнених від російських агресорів територіях тих, хто пішов з росіянами на співпрацю. Зокрема, в ДБР та Офісі Генпрокурора повідомили про успішні результати таких заходів у Харківській області.

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Експравоохоронець перейшов на бік росіян

Так, працівники ДБР за сприяння ГУНП Нацполіції у Харківській області затримали колишнього правоохоронця. До окупації він був начальником одного з секторів відділення поліції Куп‘янського районного управління поліції в Харківській області. А після окупації селища Великий Бурлук самостійно пішов на перемовини з росіянами. Більш того, він:

віддав ворогу для користування приміщення кафе, яке належало його дружині;

віддав службовий автомобіль;

допомагав росіянам створювати новий окупаційний правоохоронний орган;

висловлював своє позитивне ставлення до дій країни-агресора;

вмовляв та агітував своїх колег перейти на бік ворога.

Коли ЗСУ деокупували селище, зрадник пробував втекти до росії, але не встиг. Його затримали на кордоні з країною-агресоркою. Сьогодні йому повідомили про підозру за фактом державної зради, за яку йому "світить" довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Для того, аби викрити усіх зрадників, які під час тимчасової окупації населених пунктів добровільно перейшли на бік загарбників, проводиться системна та послідовна робота,

– підкреслили в ДБР.

Не єдиний колаборант на Харківщині

На території Куп’янського району області викрили злочинну діяльність працівників місцевого лісгоспу. Як повідомили правоохоронці, вони допомагали окупантам вирубувати дерева, які потім використовувалися для будівництва укріплень.

Їм станом на сьогодні також повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, за що вони можуть бути позбавлені волі на строк до 10 років.

Викриття зрадників України: останні новини

В Одесі затримали російського агента, яким виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України. Він збирав розвіддані, зокрема і стосовно керівництва СБУ, а відомості передавав у Москву своєму "зв'язковому" – кадровому співробітнику мвд росії сєргєю єрьоміну, діяльність якого координує фсб.

За державну зраду затримали та оголосили про підозру колишньому начальнику СБУ у Харківській області Роману Дудіну. З'ясувалося, що він заважав місцевим органам управління займатися обороною, а відтак навмисне діяв на користь російським агресорам.

Іншу зрадницю виявили у Дніпрі. Вона працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі та передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері, стан реалізації державних оборонних замовлень України та коригувала ракетні обстріли по Дніпру.

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