Дела Майдана: за похищение Игоря Луценко и Юрия Вербицкого будут судить еще 8 титушек

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 8 титушек по делу о похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Революция Достоинства.

И ведомство отметило, что следствие установило, что организованная тогдашней властью эта группа титушек похищала, пытала и запугивала активистов Евромайдана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разгон "студенческого Майдана": суд разрешил расследование в отношении муртада Януковича

Как происходило похищение и пытки

Правоохранители в ходе расследования установили, что подозреваемые в ночь с 20 на 21 января 2014 похитили из Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Им нанесли тяжелые телесные повреждения, активистов пытали и издевались над ними. Тетушки связали мужчин, надели на их головы полиэтиленовые пакеты и вывезли в Бориспольский район Киевской области. Из-за полученных травм и переохлаждения Юрий Вербицкий скончался в поле неподалеку от дороги. Также следствие установили, что эти тетушки 21 января 2014 похитила и пытала Владислава Иваненко.

Какое наказание ждет подозреваемых

В отношении этих 8 титушек было проведено специальное досудебное расследование без их присутствия, поскольку они скрывались от правоохранительных на территории России и на временно оккупированной территории Украины.

Этих титушек обвиняют в незаконном лишении свободы или похищении человека, пытках и умышленном убийстве заложника или похищенного человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, создании преступной организации, незаконном препятствии организации или проведению собрания, митингов, походов и демонстраций. Им грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кто уже получил наказание за похищение Игоря Луценко и Юрия Вербицкого

Всего по делу о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого уже привлечены к ответственности 19 человек, в том числе двое милиционеров.

10 и 12 марта 2020 года следователи ДБР задержали двух подозреваемых по этому делу.

В августе 2021 года суд не продлил меру пресечения Ивану Новотному и Сергею Охотному, которых обвиняют в похищении и пытках активистов, они вышли из СИЗО.

Смотрите также – Венедиктова заявила, что Януковичу и приспешникам "светит" пожизненное по делу Майдана: