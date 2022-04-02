Дела скверные, – военный эксперт о положении оккупантов в небе

Оккупанты теряют боеспособность летного парка. У россиян проблемы как с самолетами, так и с пилотами.

Самолеты России уже боятся залетать в глубь территории Украины. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Азербайджан доказал, что Армения передала Су-30 (России – 24 канал) вместе с пилотами. То есть если они забирают даже 4 самолета в Армении – это указывает на то, что у них с самолетами дела плохи", – сказал военный эксперт.

Олег Жданов отметил, что россияне перекидывают еще одну ракетную бригаду на границы Украины для того, чтобы компенсировать отсутствие самолетов в нашем небе и продолжать наносить удары по всей территории.

В то же время, эксперт отметил, что плохое положение россиян с самолетами не касается активной зоны боевых действий – к сожалению, там российская авиация царит в небе.

Олег Жданов о скверном положении россиян: смотрите видео