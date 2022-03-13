Делаем все для того, чтобы война закончилась как можно быстрее, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высказался относительно окончания войны России против Украины. Он сказал, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее.

Мы делаем все для окончания войны

Об этом советник главы ОП сказал в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, когда все же война таки закончится. Подоляк назвал это вопросом трудным, а войну охарактеризовал как цивилизационную.

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Он также заверил, что верхушка власти будет работать круглосуточно над окончанием войны несмотря на все обстоятельства. Подоляк заявил, что войну хотят закончить быстро, чтобы украинцы не страдали от адского мира, в который нас отправила орда.

Зеленский хочет, чтобы война закончилась как можно скорее. И мы для этого все сделаем. Мы будем работать круглосуточно, независимо от того, что происходит. И попробуем закончить за короткий промежуток времени, чтобы люди не страдали от адского мира, в которой нас отправила Российская Федерация,

– резюмировал советник руководителя ОП.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли 1300 украинских военных.

Потери среди гражданского населения Украины по состоянию на 13 марта уже составляют более 1500 человек.

Что касается России, то орда Путина потеряла более 12 тысяч личного состава.

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