Делаем все необходимое, чтобы военная миссия ЕС была в Украине до конца года, – Минобороны
Источник:Минобороны
Украинское министерство обороны ведет активную работу по развертыванию в нашей стране военной миссии Евросоюза. Все усилия направлены на то, чтобы миссия заработала уже к концу 2021 года.
Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран по итогам 23 саммита Украина – ЕС.
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Таран отметил, что Минобороны делает все, чтобы уже до конца года военная совещательно-тренировочная миссия по плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украины, так и ЕС.
По его словам, планируется привлечение 30 постоянных советников от ЕС. Ожидается, что благодаря активному участию европейских коллег и по результатам институционального аудита, в ВСУ создадут многоуровневую систему военного образования, введут качественное дистанционное обучение.
Кроме того, трансформации должны подвергнуться:
- административные и управленческие процессы,
- организационно-штатные структуры военных учебных заведений,
- учебно-материальная база.
Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования ВСУ, присущие государствам-членам ЕС. В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются,
– отметил Таран.
Он добавил, что шаги, которые Минобороны делает во время военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС.Обратите внимание! Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования.
Военная миссия ЕС в Украине: что известно
Ранее немецкое издание Welt сообщило, что ЕС может создать в Украине военную учебную миссию. По крайней мере, там рассматривают такую возможность. Причиной называют значительное обострение военной агрессии на Донбассе.
По информации СМИ, на создании такой миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Также эту позицию поддерживают Швеция и Финляндия.