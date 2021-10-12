Делаем все необходимое, чтобы военная миссия ЕС была в Украине до конца года, – Минобороны

Украинское министерство обороны ведет активную работу по развертыванию в нашей стране военной миссии Евросоюза. Все усилия направлены на то, чтобы миссия заработала уже к концу 2021 года.

Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран по итогам 23 саммита Украина – ЕС.

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Таран отметил, что Минобороны делает все, чтобы уже до конца года военная совещательно-тренировочная миссия по плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украины, так и ЕС.

По его словам, планируется привлечение 30 постоянных советников от ЕС. Ожидается, что благодаря активному участию европейских коллег и по результатам институционального аудита, в ВСУ создадут многоуровневую систему военного образования, введут качественное дистанционное обучение.

Кроме того, трансформации должны подвергнуться:

административные и управленческие процессы,

организационно-штатные структуры военных учебных заведений,

учебно-материальная база.

Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования ВСУ, присущие государствам-членам ЕС. В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются,

– отметил Таран.

Он добавил, что шаги, которые Минобороны делает во время военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС.

Военная миссия ЕС в Украине: что известно

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что ЕС может создать в Украине военную учебную миссию. По крайней мере, там рассматривают такую ​​возможность. Причиной называют значительное обострение военной агрессии на Донбассе.

По информации СМИ, на создании такой миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Также эту позицию поддерживают Швеция и Финляндия.