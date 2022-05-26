Делает до 6 выстрелов в минуту: Генштаб показал гаубицы FH70, уничтожающих россиян на передовой

Украинские военные ежедневно получают все новое и новое вооружение. Предоставляют его нам партнеры для того, чтобы мы давали достойный отпор российским военным. Вот, к примеру, гаубицы FH70.

В Генштабе ВСУ показали новенькие гаубицы FH70 калибра 155 миллиметров. Они, подчеркивают в ведомстве, уже работают над уничтожением российских военных на передовой.

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Выпускают снаряды каждые 10 секунд

Одна из особенностей этих гаубиц состоит в том, что они снабжены полуавтоматическим загрузчиком снарядов. А это значит, что после набивки руки экипаж способен будет шесть раз в минуту избивать врага. Или же каждые десять секунд лишать покоя русских захватчиков.

Гаубицы FH70 оснащены двигателем Volkswagen на 1700 кубических сантиметров. Он нужен для того, чтобы питать гидравлику пушки, когда ее переводят в боевое состояние или наоборот сворачивают.

Более того, благодаря мотору такая гаубица способна двигаться самостоятельно. И не на несколько сот метров, а на целых 20 километров, если не превышать скорость, так сказать. А это однозначно очень удобно, ведь нет нужды быть целиком и полностью зависимым от автомобиля.

ВСУ уничтожают врага гаубицами FH70 / Фото Генштаба ВСУ

Мы не знаем, сколько уже удалось уничтожить кафиров с помощью гаубиц FH70. Но точно знаем, что свежая статистика вас однозначно порадует.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения наши военные отправили на тот свет 29 600 российских захватчиков . Заметим, что только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 150 кафиров.

Но это еще не все. Важно не только превращать кафиров в перегной, но и уничтожать их технику. С этой задачей украинцы тоже отлично справляются. В металлолом уже превратили 1315 танков, 3235 боевых бронированных машин, 617 артиллерийских систем, 201 единицу РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 2225 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 47 единиц специальной техники.

Кроме того, в оснащении "второй армии мира" стало на 206 самолетов, 170 вертолетов, 502 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 114 крылатых ракет и 13 лодок меньше.

В то же время, стоит заметить, что как живой силы, так и техники в России еще очень и очень много. Так что недооценивать врага сейчас ни в коем случае не стоит. И все же следует понимать, что все эти потери ежедневно приближают нас к победе!

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