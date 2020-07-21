Делается все, чтобы обойтись без жертв, – Зеленский об автобусе с заложниками в Луцке
Зеленский отреагировал на чрезвычайное происшествие в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками. Глава государства отметил: сейчас делается все, чтобы ситуацию удалось урегулировать без жертв.
Відповідну заяву президент оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.
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Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем,
– написав Зеленський.
Захоплений автобус із заручниками – дивіться відео з місця події