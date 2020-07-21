Зеленский отреагировал на чрезвычайное происшествие в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками. Глава государства отметил: сейчас делается все, чтобы ситуацию удалось урегулировать без жертв.

Відповідну заяву президент оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. Дивіться ще У Луцьку чоловік захопив автобус із заручниками: відео, фото з місця події Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем,

– написав Зеленський. Захоплений автобус із заручниками – дивіться відео з місця події