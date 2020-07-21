Робиться все, щоб обійтися без жертв, – Зеленський про автобус із заручниками у Луцьку
Зеленський відреагував на надзвичайну подію у Луцьку, де чоловік захопив автобус із заручниками. Глава держави зазначив: наразі робиться усе, щоб ситуацію вдалося врегулювати без жертв.
Відповідну заяву президент оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.
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Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем,
– написав Зеленський.
Він зазначив: поліція ввела операцію "Заручник", а СБУ – план "Бумеранг".
Захоплений автобус із заручниками – дивіться відео з місця події
Що відомо наразі про захоплення заручників у Луцьку
- Зв'язок із водієм автобуса зник вранці близько 9 години. Автобус прямував за рейсом "Берестечко – Красилівка", який рухався через Ковель до Луцька.
- Скільки точно захоплених людей у автобусі – наразі невідомо. Правоохоронці оперують цифрою близько 20-ти осіб
- Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко на місці інциденту розповів, що зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Чоловік пригрозив підірвати автобус. Він зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Чоловік таким чином нібито бореться із системою: напередодні захоплення автобуса він оприлюднив відповідні твітти і відео на своєму ютуб-каналі "Максим Плохой".
- Місцеві ЗМІ інформують, озброєний чоловік з автобуса казав нібито про ще один захоплений автобус.