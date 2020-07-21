В редакцию сайта "Первый" позвонила женщина, которая сейчас находится в автобусе с террористом Максимом Плохим. Заложница сказала, что людям дали полчаса и просила, чтобы журналисты немедленно требовали видеообращение от президента Владимира Зеленского.

Женщина сама связалась с журналистами издания "Первый". Очевидно, она делает это по просьбе террориста.

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Разговор заложницы и журналистов (перевод разговора):

Заложница: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Так тяжело? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Полчаса, а дальше что?

Заложница: Вы пишите к нему напрямую. Или что? Поднимайте как-то.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Заложница: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр…

Заложница: Они перезвонили, некий Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

Террорист Максим Плохой требует, чтобы все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Заложница: (пауза) ...Да. Только дрон, сейчас будет граната срываться, сейчас будет граната (шорох, раздается взрыв).

Журналист: Руслана, все хорошо?

Заложница: Делают из него больного. Чтобы он был больным. Он говорит, что он не лежал в больнице. Понаписывали Бог знает что, а он сердится из-за этого.

Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.

Глава МВД Арсен Аваков лично опроверг информацию о том, что террорист находился на психиатрическом лечении.

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Заложница: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, сраки свои хай поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Заложница: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это трудно? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?

(женским голосом сбоку кто-то кричит "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, скорее! У всех дети! Дома ждут!")

Заложница: Семь часов! Они за семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделают к нему видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Заложница: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло за минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут – и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Заложница: Давайте. Шевелитесь.

Захват заложников в Луцке: что известно

21 июля утром террорист, назвавший себя Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Он пригрозил его взорвать, отметив, что у него есть гранаты и другое оружие.

В автобусе около 20 человек, среди них – дети и беременная женщина.

На месте работает полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков. Продолжаются переговоры с террористом.