До редакції сайту "Перший" зателефонувала жінка, яка наразі перебуває в автобусі з терористом Максимом Плохим. Заручниця сказала, що людям дали пів години та просила, аби журналісти негайно вимагали відеозвернення від президента Володимира Зеленського.

Жінка сама сконтактувала з журналістами видання "Перший". Очевидно, вона робить це на прохання терориста.

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Розмова заручниці та журналістів (текст передаємо дослівно):

Заручниця: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Пів години дали. Вже менше залишилося.

Журналіст: Пів години, а далі що?

Заручниця: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.

Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.

Заручниця: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?

Журналіст: В Луцьку є міністр.

Заручниця: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде робити вимоги.

Терорист Максим Плохий вимагає, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?

Заручниця: (пауза) Так. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната. (шурхіт, лунає вибух)

Журналіст: Руслана, все добре?

Заручниця: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували щось, а він сердиться через це.

Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.

Глава МВС Арсен Аваков особисто спростував інформацію про те, що терорист перебував на психіатричному лікуванні.

Заручниця: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.

Журналіст: Він хоче саме Зеленського?

Заручниця: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?

(жіночим голосом збоку хтось гукає "Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!").

На вимогу терориста, президент повинен записати відеозвернення з текстом: "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися усім". Що відомо про цей фільм – читайте тут.

Заручниця: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зроблять до нього відеозвернення.

Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.

Заручниця: Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробить це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і врятувати стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.

Журналіст: У вас є вода?

Заручниця: Давайте. Ворушіться.

Захоплення заручників у Луцьку: що відомо

21 липня вранці терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Він пригрозив його підірвати, наголосивши, що у нього є гранати й інша зброя.

В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.

На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков. Тривають переговори з терористом.