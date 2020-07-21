Робіть щось, у вас пів години, – заручниця заявила, що терорист вимагає звернення Зеленського
До редакції сайту "Перший" зателефонувала жінка, яка наразі перебуває в автобусі з терористом Максимом Плохим. Заручниця сказала, що людям дали пів години та просила, аби журналісти негайно вимагали відеозвернення від президента Володимира Зеленського.
Жінка сама сконтактувала з журналістами видання "Перший". Очевидно, вона робить це на прохання терориста.
Актуально Захоплення заручників у Луцьку: що відомо наразі – останні новини
Розмова заручниці та журналістів (текст передаємо дослівно):
Заручниця: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Пів години дали. Вже менше залишилося.
Журналіст: Пів години, а далі що?
Заручниця: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.
Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.
Заручниця: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?
Журналіст: В Луцьку є міністр.
Заручниця: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде робити вимоги.
Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?
Заручниця: (пауза) Так. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната. (шурхіт, лунає вибух)
Журналіст: Руслана, все добре?
Заручниця: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували щось, а він сердиться через це.
Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.
Заручниця: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.
Журналіст: Він хоче саме Зеленського?
Заручниця: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?
(жіночим голосом збоку хтось гукає "Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!").
Заручниця: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зроблять до нього відеозвернення.
Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.
Заручниця: Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробить це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і врятувати стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.
Журналіст: У вас є вода?
Заручниця: Давайте. Ворушіться.
- 21 липня вранці терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати, наголосивши, що у нього є гранати й інша зброя.
- В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков. Тривають переговори з терористом.
Що відомо про терориста Максима Плохого?Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
Плохой – автор книги "Філософія злочинця", що вийшла друком у Луцьку в 2014 році. Вона описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. Все, що відомо про терориста – читайте тут.