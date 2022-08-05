Отмывают бабки заказухой, – пресс-секретарь Inform Napalm об Amnesty International

Amnesty International – "интересная" организация, отрабатывающая деньги заказными материалами еще с 2014 года. Они регулярно отрабатывают русские темники.

Об этом на стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, заявил общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, об этом, в частности, написано и в англоязычной "Википедии".

Важно Игра на стороне россии и упреки в войне в Украине: почему Amnesty International попала в скандал

Спецслужбы должны заинтересоваться этой организацией

Как отмечает Макарук, Amnesty International еще с 2014 года пыталась влезть в украинский оборонный заказ, прикрываясь вопросом антикоррупции. Кроме того, они неоднократно пытались помешать работе украинской разведки и других спецслужб.

Эти гимноиды постоянно отрабатывают русские темники. Они публикуют заказушние материалы… Кстати, очень интересно, кто конечный бенефициар предоставления грантовых проектов для этой организации,

– подчеркнул Макарук.

Он поддерживает тотальный запрет таких "псевдоммеждународных организаций" на территории Украины. По его мнению, государство, будучи в войне, имеет право защищать национальные интересы и буквально плевать на такие образования. Важно, чтобы этими организациями стали заниматься спецслужбы.

Макарук метко раскритиковал Amnesty International: смотрите видео

Скандал из Amnesty International: что произошло