Отмывают бабки заказухой, – пресс-секретарь Inform Napalm об Amnesty International
Amnesty International – "интересная" организация, отрабатывающая деньги заказными материалами еще с 2014 года. Они регулярно отрабатывают русские темники.
Об этом на стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, заявил общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, об этом, в частности, написано и в англоязычной "Википедии".
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Спецслужбы должны заинтересоваться этой организацией
Как отмечает Макарук, Amnesty International еще с 2014 года пыталась влезть в украинский оборонный заказ, прикрываясь вопросом антикоррупции. Кроме того, они неоднократно пытались помешать работе украинской разведки и других спецслужб.
Эти гимноиды постоянно отрабатывают русские темники. Они публикуют заказушние материалы… Кстати, очень интересно, кто конечный бенефициар предоставления грантовых проектов для этой организации,
– подчеркнул Макарук.
Он поддерживает тотальный запрет таких "псевдоммеждународных организаций" на территории Украины. По его мнению, государство, будучи в войне, имеет право защищать национальные интересы и буквально плевать на такие образования. Важно, чтобы этими организациями стали заниматься спецслужбы.
Макарук метко раскритиковал Amnesty International: смотрите видео
Скандал из Amnesty International: что произошло
- Россия грубо напала на Украину, обстреливая и уничтожая населенные пункты. Оккупанты сносят украинские города и села: бездумно гонят из артиллерии, разрушают жилые дома, школы, больницы и т.п.; истязают и убивают людей и буквально несут смерть.
- Но 4 августа "специалисты" из международной правозащитной организации Amnesty International изложили возмутительный и циничный пресс-релиз, где обвинили украинских военных в том, что они подвергают опасности гражданское население. ВСУ якобы свозят оружие и технику в жилые районы населённых пунктов. И самое главное – отбиваются от атак оккупантов изнутри жилых районов. В целом, они обвинили украинских военных в нарушении международного гуманитарного права.
- Важно, что форма этого материала построена таким образом, чтобы создалось впечатление, будто только Украина ответственна за все. Об откровенных манипуляциях в документе – читайте по ссылке.
- В украинском офисе Amnesty International начали открещиваться, что они не участвовали в этом позорном отчете. Они якобы делали все, что могли, чтобы этот материал не был опубликован.
- На скандальный отчет сразу отреагировали представители украинской власти. Президент Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в безнравственной избирательности и призвал не перекладывать ответственность с агрессора на жертву.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что организация должна прекратить создавать фальшивую реальность. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что любые попытки уравнять российскую агрессию и самозащиту Украины, как это сделали Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и попытка уничтожить свой авторитет.