Про це на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, заявив громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук. За його словами, про це, зокрема, написано і в англомовній "Вікіпедії".
Важливо Гра на боці росії та закиди щодо війни в України: чому Amnesty International потрапила у скандал
Спецслужби мають зацікавитися цією організацією
Як наголошує Макарук, Amnesty International ще з 2014 року намагалася влізти в українське оборонне замовлення, прикриваючись питаннями антикорупції. Крім того, там неодноразово пробували завадити роботі української розвідки та інших спецслужб.
Ці гімноїди постійно відробляють російські темники. Вони публікують заказушні матеріали… До речі, дуже цікаво, хто є кінцевим бенефіціаром надання грантових проєктів для цієї організації, – підкреслив Макарук.
Він підтримує тотальну заборону таких "псевдоміжнародних організацій" на території України. На його думку, держава, перебуваючи у війні, має право захищати національні інтереси і буквально плювати на такі утворення. Важливо, щоб цими організаціями почали займатися спецслужби.
Макарук влучно розкритикував Amnesty International: дивіться відео
Скандал з Amnesty International: що сталося
- росія брутально напала на Україну, обстрілюючи і знищуючи населені пункти. Окупанти зносять українські міста та села: бездумно гатять з артилерії, руйнують житлові будинки, школи, лікарні тощо; катують та вбивають людей і буквально несуть смерть.
- Але 4 серпня "спеціалісти" з міжнародної правозахисної організації Amnesty International виклали обурливий та цинічний пресреліз, де звинуватили українських військових в тому, що вони наражають на небезпеку цивільне населення. ЗСУ нібито звозять зброю та техніку у житлові райони населених пунктів. І найголовніше – відбиваються від атак окупантів зсередини житлових районів. Загалом вони звинуватили українських військових у порушенні міжнародного гуманітарного права.
- Важливо, що форма цього матеріалу побудована таким чином, щоб склалося враження, ніби лише Україна відповідальна за все. Про відверті маніпуляції в документі – читайте за посиланням.
- В українському офісі Amnesty International почали відхрещуватися, що вони не брали участь у цьому ганебному звіті. Вони нібито робили все, що могли, щоб цей матеріал не був опублікований.
- На скандальний звіт одразу відреагували представники української влади. Президент Володимир Зеленський звинуватив Amnesty International в аморальній вибірковості та закликав не перекладати відповідальність з агресора на жертву.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що організація має припинити створювати фальшиву реальність. Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що будь-які спроби урівняти російську агресію та самозахист України, як це зробили Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та спроба знищити свій авторитет.