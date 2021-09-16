Военного признали виновным в нанесении легких телесных повреждений и теперь он должен заплатить штраф 850 гривен. Однако приговор еще не вступил в силу, поэтому подлежит апелляции в течение 15 дней с момента принятия.

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Встретил в подъезде и напал

Речь идет о конфликте, который произошел еще 24 января. Военный встретил соседа в коридоре подъезда и начал ссору. Сперва офицер бил пострадавшего кулаком и ладонью. После этого он еще и бросил ему в лицо устройство для курения Glo.

Избитый мужчина рассказал, что нападавший был пьяным и требовал, чтобы дело переквалифицировали. Он просил рассматривать инцидент по статье о хулиганстве, максимальное наказание по которой – 5 лет тюрьмы. Однако суд отклонил это ходатайство.

Какова версия обвиняемого

Судимый харьковчанин частично признал свою вину. Свои действия он объяснил тем, что его оппонент неоднократно намекал его жене на "близкие отношения".

Это якобы происходило, когда муж был в командировках. Однако, следует отметить, что потерпевший не подтвердил эту версию.