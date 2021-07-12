Делали селфи во время грозы: в Индии молния убила 11 человек

В городе Джайпур, что в индийском штате Раджастхан, вследствие удара молнией погибли по меньшей мере 11 человек. В то же время десятки людей получили ранения.

Трагедия произошла на сторожевой башне в популярном туристическом объекте Форт Амер. На момент грозы там находились 27 человек.

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Молния убила 11 человек

Сообщается, что молния убила по меньшей мере 11 человек, во время того, как они под дождем делали селфи.

Правоохранители отметили, что среди погибших большинство – молодежь.

Кроме этого, местные СМИ пишут, что 11 июля произошло еще 9 смертей от ударов молнией в штате Раджастхан.

Семьям погибших власти штата назначила компенсацию в размере 500 тысяч рупий (6700 долларов).



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала