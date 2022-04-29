Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья встретились для переговоров
29 апреля 2022 , 10:07Читати новину українською
Источник:Newsmaker
Официальные делегации Кишинева и непризнанного Приднестровья встретились в Варнице 28 апреля. Будут проводить переговоры на фоне последних провокаций.
Делегацию Молдовы представляли вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и советник президента Дорин Речан. Приехал и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
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Первые переговоры такого уровня за Санду
Журналисты подчеркивают, что это первая встреча такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду. Уровень представительства молдавской делегации довольно серьезный.
Что этому предшествовало
- В Приднестровье прогремело несколько взрывов. 25 апреля – в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а 26 апреля возле поселка Маяк были разрушены две антенны, которые транслировали российские телеканалы.
- Тогда россияне привели свои подразделения в регионе в полную боевую готовность.
- После провокаций президент Молдовы Майя Санду экстренно созвала Совбез. Она заявила, что у страны нет боеспособной армии, поэтому в случае вторжения из Приднестровья не будет иметь необходимых средств для обороны.
- Израиль и другие страны призывают своих граждан как можно скорее покинуть Приднестровье.
Напомним, что Приднестровье официально является зоной российской оккупации. Это решение приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы.
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