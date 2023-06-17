Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Саакян. Он обратил внимание, что самолет одного из лидеров задержался в Польше, вместе с ним был чуть ли не батальон охранников.
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"Они представляли, пожалуй, все заставленное мешками с песком, что президент Зеленский ходит в бронированном шаре и ездит на больших джипах. Они увидели живущий и развивающийся город, страну, которая уже во время войны пытается восстанавливаться от последствий российской оккупации", – заметил политолог.
Изменится ли позиция стран Африки
Когда африканские лидеры находились в столице, Россия атаковала Киевскую область. Олег Саакян убежден, что это не сможет кардинально отразиться на их понимании войны в Украине.
По мнению политолога, страна-агрессорка учла отношение африканцев к ним. В государствах Африки воспринимают Россию как один из центров мира, могущественную и мощную страну.
Возможно, то, что они увидят в России, немного "отрезвит" их. Но когда Россия обстреливает во время их визита, не думаю, что это воспринимается ими как неуважение или саботаж мирных переговоров. Это считается демонстрацией могущества, что с Россией нужно договариваться,
– сказал он.
Саакян отметил, что для Украины встреча с африканской делегацией очень важна. В государствах Африки сейчас будет приковано внимание к происходящему в Украине.
Саакян о визите делегации из стран Африки: смотрите видео
Визит африканской делегации: главное
- В Киев 16 июня прибыла делегация лидеров стран Африки – она состояла из представителей семи государств. На следующий день, 17 июня, они запланировали визит в Санкт-Петербург.
- Во время визита африканская делегация представила свой "мирный план" относительно окончания войны.
- В субботу, 16 июня, Россия направила на Киевскую область ракеты "Калибр" и "Кинжал".
- Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что делегация лидеров стран Африки "не видела и не слышала взрыва". Информацию о массированной ракетной атаке он назвал "дезинформацией".
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и лидеры стран Африки видят ситуацию не одинаково.