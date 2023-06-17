Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Саакян. Он обратил внимание, что самолет одного из лидеров задержался в Польше, вместе с ним был чуть ли не батальон охранников.

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"Они представляли, пожалуй, все заставленное мешками с песком, что президент Зеленский ходит в бронированном шаре и ездит на больших джипах. Они увидели живущий и развивающийся город, страну, которая уже во время войны пытается восстанавливаться от последствий российской оккупации", – заметил политолог.

Изменится ли позиция стран Африки

Когда африканские лидеры находились в столице, Россия атаковала Киевскую область. Олег Саакян убежден, что это не сможет кардинально отразиться на их понимании войны в Украине.

По мнению политолога, страна-агрессорка учла отношение африканцев к ним. В государствах Африки воспринимают Россию как один из центров мира, могущественную и мощную страну.

Возможно, то, что они увидят в России, немного "отрезвит" их. Но когда Россия обстреливает во время их визита, не думаю, что это воспринимается ими как неуважение или саботаж мирных переговоров. Это считается демонстрацией могущества, что с Россией нужно договариваться,

– сказал он.

Саакян отметил, что для Украины встреча с африканской делегацией очень важна. В государствах Африки сейчас будет приковано внимание к происходящему в Украине.

Саакян о визите делегации из стран Африки: смотрите видео

Визит африканской делегации: главное