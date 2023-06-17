Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. Він звернув увагу, що літак одного з лідерів затримався у Польщі, разом з ним був ледь не батальйон охоронців.
Дивіться також Нові горизонти та удар по Росії: як друге велике турне Кулеби змінює позицію країн Африки
"Вони уявляли, мабуть, все заставлене мішками з піском, що президент Зеленський ходить у броньованій кулі та їздить на великих джипах. Вони побачили місто, яке живе та розвивається, країну, яка вже під час війни намагається відновлюватись від наслідків російської окупації", – зауважив політолог.
Чи зміниться позиція країн Африки
Коли африканські лідери перебували у столиці, Росія атакувала Київщину. Олег Саакян переконаний, що це не зможе кардинально вплинути на їхнє розуміння війни в Україні.
На думку політолога, країна-агресорка врахувала ставлення африканців до них. У державах Африки сприймають Росію як один з центрів світу, могутню та потужну країну.
Можливо, те, що вони побачать в Росії, трохи "протверезить" їх. Але коли Росія обстрілює під час їхнього візиту, не думаю, що це сприймається ними як неповага або саботаж мирних переговорів. Це вважається демонстрацією могутності, що з Росією треба домовлятися,
– сказав він.
Саакян зазначив, що для України зустріч з африканською делегацією дуже важлива. У державах Африки зараз буде прикута увага до подій в Україні.
Саакян про візит делегації з країн Африки: дивіться відео
Візит африканської делегації: головне
- До Києва 16 червня прибула делегація лідерів країн Африки – вона складалась з представників семи держав. Вже наступного дня, 17 червня, вони запланували візит до Санкт-Петербурга.
- Під час візиту африканська делегація презентувала свій "мирний план" щодо закінчення війни.
- У суботу, 16 червня, Росія спрямувала на Київську область ракети "Калібр" та "Кинджал".
- Речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що делегація лідерів країн Африки "не бачила й не чула вибуху". Інформацію про масовану ракетну атаку він назвав "дезінформацією".
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна та лідери країн Африки бачать ситуацію не однаково.