Украина продолжает налаживать связи на международной арене. В Киев прибыла делегация из Словакии, активно поддерживающая наше государство в борьбе с российскими оккупантами.

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Визит военных из Словакии

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Украину посетила делегация Вооруженных сил Словакии, которую возглавил генерал Даниэль Змеко. Вторая и коллегу встретил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и поблагодарил за поддержку и солидарность в борьбе с российскими оккупантами, которая так необходима в это тяжелое для Украины время.

Я высоко ценю поддержку словацкого народа и благодарен от себя и всему личному составу Вооруженных Сил Украины за оказанную международную техническую помощь,

– сказал Залужный.

В рамках визита словацкая делегация посетила места преступлений российских оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Харькове и Чернигове.

Также стороны провели переговоры, на которых обсудили дальнейшее сотрудничество и военно-техническую помощь. ВСУ.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Канада ввела очередные санкции против российских граждан и компаний страны-оккупанта. В санкционном списке оказалась бывшая гимнастка и депутат Алина Кабаева, которую называют пассией российского диктатора Владимира Путина.

В Луганской области россияне убили французского журналиста, который находился в бронированном автомобиле. Он ехал вместе с патрульным, чтобы снять сюжет об эвакуации украинцев из зоны боевых действий. Он погиб, получив ранение в шею от осколка. Его убийство правоохранители квалифицировали как нарушение правил войны.

Россияне не устают пробивать дно своими абсурдными заявлениями. Возглавляющий Совбез России Петрушев заявил о том, что Польша начала захватывать территории Западной Украины, и вообще все страны мероприятия хотят поделить Украину на многие государства, которые будут под их контролем. Россиянам стоит готовиться к тому, что после победы Украины вдребезги разобьется их собственная недоимперия.

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