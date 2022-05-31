Леклерк ушел из жизни на месте трагедии. Кроме того, во время артобстрела пострадали три человека. У коллеги Леклерко диагностировали осколочное ранение. У переводчицы – контузию. Также кафиры ранили патрульного полицейского.

Обратите внимание Решительно осуждаем это убийство, – в МИД отреагировали на смерть французского журналиста

Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Уголовное производство было начато по факту нарушения законов и обычаев войны. Досудебное расследование проводят следователи полиции Луганской области.

‚Гибель французского журналиста в результате артобстрела Лисичанска – начато производство,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Примите во внимание! Фредерик Леклерк – французский журналист, оператор и фотограф – работал на телеканале BFM TV. Смертельное ранение получил, находясь в эвакуационном автобусе. Журналист работал над материалом о людях, вынужденных уезжать из Луганщины, спасаясь от российских оккупантов. После трагедии эвакуацию остановили . В общем, Леклерк работал не только на территории Луганской области. В частности, в Николаевской области он совместно с коллегами делал сюжет о заблокированном зерне в украинских портах.

Зеленский отреагировал на гибель Леклерк

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 20 мая сообщил, что Леклерк стал 32 медийщиком , погибшим с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский вспомнил разговор с BFM TV. Президент добавил, что это было его первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны.

Украинский лидер выразил соболезнования коллегам и родным Леклерко.

Реакция Макрона

Эммануэль Макрон заявил, что Леклерк "приехал в Украину, чтобы показать реальность войны". Президент Франции также выразил соболезнования родным и коллегам погибшего медийщика. Макрон добавил, что разделяет их боль .

Катрин Колонна – глава МИД Франции – отметила, что смерть Леклерко шокирует. Франция требует как можно быстрее провести расследование трагедии .

Колонна также добавила, что Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати и защите журналистов во всем мире.

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