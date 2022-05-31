Леклерк пішов з життя на місці трагедії. Окрім того, під час артобстрілу постраждали троє людей. У колеги Леклерка діагностували осколкове поранення. У перекладачки – контузію. Окрім того, окупанти поранили патрульного поліцейського.

Зауважте Рішуче засуджуємо це вбивство, – у МЗС відреагували на смерть французького журналіста

Усім постраждалим надали необхідну допомогу. Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування проводять слідчі поліції Луганської області.

​Загибель французького журналіста внаслідок артобстрілу Лисичанська – розпочато провадження,

– мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зауважте! Фредерік Леклерк – французький журналіст, оператор та фотограф – працював на телеканалі BFM TV. Смертельне поранення отримав, перебуваючи в евакуаційному автобусі. Журналіст працював над матеріалом про людей, які змушені виїжджати з Луганщини, рятуючись від російських окупантів. Після трагедії евакуацію зупинили.

Зеленський відреагував на загибель Леклерк

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 травня повідомив, що Леклерк став 32 медійником, який загинув від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський пригадав свою розмову з BFM TV. Президент додав, що це було його інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни.

Український лідер висловив співчуття колегам та рідним Леклерка.

Реакція Макрона