Леклерк пішов з життя на місці трагедії. Окрім того, під час артобстрілу постраждали троє людей. У колеги Леклерка діагностували осколкове поранення. У перекладачки – контузію. Окрім того, окупанти поранили патрульного поліцейського.

Зауважте Рішуче засуджуємо це вбивство, – у МЗС відреагували на смерть французького журналіста

Усім постраждалим надали необхідну допомогу. Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування проводять слідчі поліції Луганської області.

​Загибель французького журналіста внаслідок артобстрілу Лисичанська – розпочато провадження,
мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зеленський відреагував на загибель Леклерк

  • Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 травня повідомив, що Леклерк став 32 медійником, який загинув від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Зеленський пригадав свою розмову з BFM TV. Президент додав, що це було його інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни.
  • Український лідер висловив співчуття колегам та рідним Леклерка.

Реакція Макрона

  • Еммануель Макрон заявив, що Леклерк "приїхав до України, аби показати реальність війни". Президент Франції висловив співчуття рідним та колегам загиблого медійника. Макрон додав, що поділяє їхній біль.
  • Катрін Колонна – очільниця МЗС Франції – заявила, що смерть Леклерка шокує. Франція вимагає якнайшвидше провести розслідування трагедії.
  • Колонна також додала, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу прихильність свободи преси та захисту журналістів у цілому світі.