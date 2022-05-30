Інформацію про смерть журналіста підтвердив французький лідер Еммануель Макрон.

Важливо Росіяни обстріляли авто, яке мало евакуювати людей з Луганщини: загинув французький журналіст

Президент Франції, коментуючи загибель журналіста, написав, що Леклерк "приїхав до України, щоб показати реальність війни".

Я поділяю біль родини, родичів та колег Фредеріка Леклерка, яким висловлюю свої співчуття. Тим, хто виконує складну місію інформування на театрах воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції,

– сказав Макрон.

Він розповів, що французький журналіст був на борту гуманітарного автобуса разом з цивільними, які були змушені тікати, рятуючись від російських бомб, він був смертельно застрелений.

Що відомо про загиблого журналіста Згодом Сергій Гайдай уточнив, що загинув Фредерік Леклерк Імхофф – французький журналіст, оператор та фотограф. Він працював на телеканалі BFMTV. Медійник писав матеріали не лише на Луганщині, але й в інших регіонах України. Наприклад, на Миколаївщині журналіст спільно зі своїми колегами робив сюжет про заблоковане зерно в українських портах.

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Броньований транспорт приїхав, щоб евакуювати 10 мирних мешканців Луганщини. Однак російські окупанти вирішили відкрити вогонь по автівці.

Французький журналіст, який був акредитований для роботи над своїм матеріалом, отримав смертельне поранення у шию. Поліцейського, який також був у машині, врятувала каска.

Через обстріл автомобіля голова обласної військові адміністрації офіційно оголосив про зупинення евакуації.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк. За місто ідуть тяжкі бої. Напередодні в американському Інституті вивчення війни опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що захоплення Сєвєродонецька не має жодної тактичної вигоди для Росії. Єдине що – Кремль може використати його для того, аби показати бодай якусь "перемогу", заявивши про повне захоплення Луганської області.

Уранці 30 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зайшли на околиці Сєвєродонецька. Внаслідок ворожих обстрілів 2 мирних мешканців загинули, ще 5 – зазнали поранень.