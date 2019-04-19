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      Делегация канадских депутатов вылетела на выборы в Украине

      10 Читати новину українською
      Канадские наблюдатели отправились в Украину президента.
      Канадские наблюдатели отправились в Украину президента. / Фото из открытых источников

      Депутаты канадского парламента отправились в Украину с целью наблюдения за вторым туром выборов президента.

      Об этом на своей странице в Facebook отметила депутат от правящей Либеральной партии Марьяна Мигайчук.

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      Сегодня я вылетаю в Украину вместе с коллегами-депутатами и делегатами со всего мира для участия в наблюдательной миссии во время второго тура выборов президента,
      – отметила Мигайчук.

      Также она отметила, что делегация вместе с Украиной поддерживает свободные и честные демократии по всему миру.

      Стоит отметить, что Марьяна Мигайчук является одним из более десятка депутатов украинского происхождения в канадском парламенте. Она была выбрана от округа в провинции Манитоба и ранее возглавляла министерство труда.

      На президентские выборы в Украине Канада направила около 150 наблюдателей. Еще несколько сотен наблюдателей за канадской финансовой поддержки прибыли в Украину от ОБСЕ.

      Напомним, что второй тур президентских выборов-2019 в Украине состоится в Вербное воскресенье. Никто из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, поэтому украинском придется выбирать между двумя лидерами первого тура.

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      Теги: Канада Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
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