Делегация канадских депутатов вылетела на выборы в Украине

Депутаты канадского парламента отправились в Украину с целью наблюдения за вторым туром выборов президента.

Об этом на своей странице в Facebook отметила депутат от правящей Либеральной партии Марьяна Мигайчук.

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Сегодня я вылетаю в Украину вместе с коллегами-депутатами и делегатами со всего мира для участия в наблюдательной миссии во время второго тура выборов президента,

– отметила Мигайчук.

Также она отметила, что делегация вместе с Украиной поддерживает свободные и честные демократии по всему миру.

Стоит отметить, что Марьяна Мигайчук является одним из более десятка депутатов украинского происхождения в канадском парламенте. Она была выбрана от округа в провинции Манитоба и ранее возглавляла министерство труда.

На президентские выборы в Украине Канада направила около 150 наблюдателей. Еще несколько сотен наблюдателей за канадской финансовой поддержки прибыли в Украину от ОБСЕ.

Напомним, что второй тур президентских выборов-2019 в Украине состоится в Вербное воскресенье. Никто из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, поэтому украинском придется выбирать между двумя лидерами первого тура.



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