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      Делегація канадських депутатів вилетіла на вибори в Україну

      49 Читать новость на русском
      Канадські спостерігачі відправилися до України
      Канадські спостерігачі відправилися до України / Фото з відкритих джерел

      Депутати канадского парламенту відправилися до України з метою спостереження за другим туром виборів президента.

      Про це на своїй сторінці у Facebook зазначила депутат від правлячої Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук.

      Читайте також: Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні

      Сьогодні я вилітаю до України разом із колегами-депутатами й делегатами з усього світу для участі у спостережній місії під час другого туру виборів президента,
      – зазначила Мигайчук.

      Також вона наголосила, що делегація разом з Україною підтримує вільні та чесні демократії по всьому світу.

      Варто зазначити, що Мар’яна Мигайчук є одним із понад десятка депутатів українського походження в канадському парламенті. Вона була обрана від округу у провінції Манітоба й раніше очолювала міністерство праці. 

      На президентські вибори в Україні Канада направила близько 150 спостерігачів. Іще кілька сотень спостерігачів за канадської фінансової підтримки прибули до України від ОБСЄ.

      Нагадаємо, що другий тур президентських виборів-2019 в Україні відбудеться на Вербну неділю. Ніхто з кандидатів не набрав 50%+1 голос, тож українцям доведеться обирати між двома лідерами першого туру.

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      Теги: Новини України Новини політики Канада Президентські вибори 2019
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