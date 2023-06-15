В сообщении отметили, что с Адамом Делимхановым якобы "все хорошо". Об этом пишет 24 Канал.

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Никаких фото- или видео-доказательств

Автор текста в телеграмм-канале стал заявлять, что якобы СМИ распространяют "фейки". Конечно же, не обошел тему Запада и свободы слова.

Также заявил, что под руководством Кадырова сторонники в дальнейшем будут "разрушать нечисть" и цинично добавил о якобы какой-то защите своего народа.

Кстати, неизвестно, действительно ли сообщение в телеграмм-канале написал и разместил Делимханов. Дело в том, что ни фото-, ни видео-подтверждения этих громких слов почему-то не показали.

Обратите внимание! Делимханов командовал подразделениями кадыровцев во время штурма "Азовстали". Он причастен к зверствам в Мариуполе.

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