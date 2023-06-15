У дописі зазначили, що з Адамом Делімхановим нібито "все гаразд". Про це пише 24 Канал.

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Жодних фото- чи відеодоказів

Автор тексту у телеграм-каналі почав заявляти, що нібито ЗМІ поширюють "фейки". Звичайно ж, не оминув тему Заходу та свободи слова.

Також заявив, що під керівництво Кадирова прихвосні надалі "руйнуватимуть нечисть" та цинічно додав про нібито якийсь захист свого народу.

До речі, достеменно невідомо, чи справді допис у телеграм-каналі написав і розмістив Делімханов. Річ у тому, що ані фото-, ані відеопідтверджень цих гучних слів чомусь не показали.

Зверніть увагу! Делімханов командував підрозділами кадирівців під час штурму "Азовсталі". Він причетний до звірств у Маріуполі.

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