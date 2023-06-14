Про нього 24 Каналу розповів правозахисник із Чечні Абубакар Янгулбаєв. Він припустив чи міг Кадиров прибрати свого брата.
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Помста за матір
Адам Делімханов є чотириюрідним братом Рамзана Кадирова. Минулого року померла мати Делімханова, але Кадиров не спромігся організувати похорон своєї родички. Натомість він провів концерт якогось російського співака, розповів Янгулбаєв. Через це у двох персонажів виник конфлікт і їхні стосунки були більш, ніж натягнуті.
Мені дивна поведінка Кадирова, що на цій новині він намагається грати на кістках свого товариша і родича. Це найбільш дивовижно і каже про рівень цинізму. Але прибрати Делімханова зараз у нього немає необхідності. І в позиції з Кремлем він був корисний,
– сказав правозахисник.
Абубакар Янгулбаєв про поранення Адама Делімханова: дивитись відео
Винуватцем зроблять Пригожина
Цікаво, що Кадиров не знає про розташування своїх підрозділів в Україні в одному з яких і був Делімханов. Тому просив українську розвідку дати координати на пошук "дорогого брата" і навіть запропонував винагороду.
"В цій ситуації Кадиров виглядає, як балабол. Все, що він казав досі – фальш і бутафорія", – сказав Янгулбаєв.
Поки в Росії звинувачують в інциденті ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина. Мовляв, його підрозділи могли "злити" координати Делімханова. Його цілком можуть зробити цапом-відбувайлом.
"Все залежить від планів Кремля щодо Пригожина. Він став мозолем. Якщо вирішать, то зроблять винуватим. У Кадирова сил не вистачить, але можуть зробити так, щоб дати бонус в його копілку", – припустив правозахисник.
Поранення Делімханова: що відомо
- Про поранення Делімханова стало відомо 14 травня. За словами бійця ЗСУ Кирила Сазонова, його ліквідували у Приморську Запорізької області. Разом з ним на концерт до Кобзона могли відправитися і 200 людей особового складу чеченських підрозділів.
- Поранений Делімханов чи вбитий – поки інформація різниться. Але в Кремлі з "великою тривогою" сприйняли цю це. За декілька годин портал міноборони Росії написав, що в Держдумі стверджують: Делімханов "поранений, але живий". Він перебуває у важкому стані.
- Тим часом Кадиров просив українську розвідку дати координати Делімханова. Та за декілька годин заявив, що знає, де "дорогий брат" і з ним начебто все добре.