Про нього 24 Каналу розповів правозахисник із Чечні Абубакар Янгулбаєв. Він припустив чи міг Кадиров прибрати свого брата.

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Помста за матір

Адам Делімханов є чотириюрідним братом Рамзана Кадирова. Минулого року померла мати Делімханова, але Кадиров не спромігся організувати похорон своєї родички. Натомість він провів концерт якогось російського співака, розповів Янгулбаєв. Через це у двох персонажів виник конфлікт і їхні стосунки були більш, ніж натягнуті.

Мені дивна поведінка Кадирова, що на цій новині він намагається грати на кістках свого товариша і родича. Це найбільш дивовижно і каже про рівень цинізму. Але прибрати Делімханова зараз у нього немає необхідності. І в позиції з Кремлем він був корисний,

– сказав правозахисник.

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Винуватцем зроблять Пригожина

Цікаво, що Кадиров не знає про розташування своїх підрозділів в Україні в одному з яких і був Делімханов. Тому просив українську розвідку дати координати на пошук "дорогого брата" і навіть запропонував винагороду.

"В цій ситуації Кадиров виглядає, як балабол. Все, що він казав досі – фальш і бутафорія", – сказав Янгулбаєв.

Поки в Росії звинувачують в інциденті ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина. Мовляв, його підрозділи могли "злити" координати Делімханова. Його цілком можуть зробити цапом-відбувайлом.

"Все залежить від планів Кремля щодо Пригожина. Він став мозолем. Якщо вирішать, то зроблять винуватим. У Кадирова сил не вистачить, але можуть зробити так, щоб дати бонус в його копілку", – припустив правозахисник.

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